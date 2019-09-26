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Трамп готовий оприлюднити стенограму першої розмови з Зеленським

Новини » Політика    26.09.2019 - 00:33
Трамп готовий оприлюднити стенограму першої розмови з Зеленським
Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)

Президент США назвав обидві розмови з українським колегою "ідеальними"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий надати стенограму своєї першої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Про це він повідомив під час прес-конференції на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, передає РБК-Україна.

Він також назвав обидві розмови з Володимиром Зеленським "ідеальними".

"Це жарт... Імпічмент за те, що я провів прекрасну телефонну розмову? Було запущено чутки, що вони хочуть стенограму першої розмови. Будь ласка - можете отримати її, коли захочете. Обидві розмови були ідеальними", - заявив Трамп.

Нагадаємо, Державний департамент США 25 вересня опублікував стенограму розмови президента України Володимира Зеленського і американського президента Дональда Трампа, яка відбулася 25 липня.

Зазначимо, у США розгорівся скандал після того, як співробітник розвідки поскаржився на те, що Трамп нібито допустив недоречні висловлювання в розмові з Зеленським. Також американського президента звинувачують у тому, що він нібито тиснув на українського лідера, вимагаючи поновити розслідування проти сина Джо Байдена.

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Новини України Володимир ЗеленськийДональд Трампстенограмма
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