Трамп годами почти не платил налоги, - NYT

Президент США Дональд Трамп в течение 10 лет не платил федеральный подоходный налог. В 2016 и в 2017 году он перевел в Минфин по этой статье лишь по 750 долларов.

Сообщает газета The New York Times со ссылкой на налоговые декларации.

Согласно публикации, NYT получила информацию о налогах Трампа более за чем 20 лет, включая данные "сотни" компаний, которые составляют его бизнес-империю.

"Он вообще не платил подоходный налог за десять из последних 15 лет - в основном потому, что сообщал о том, что теряет больше, чем зарабатывает", - говорится в публикации.

В 2016 году, когда Трамп стал президентом, он заплатил только 750 долларов подоходного налога, и такую же сумму в 2017 году, указывает NYT.

Сообщение газеты о том, что Дональд Трамп с 2001 по 2015 год не платил подоходный налог, президент США назвал "тотальным фейком".

Напомним, недавно Верховный суд США обязал Трампа раскрыть финансовые отчеты и передать их прокурору Нью-Йорка.

В начале мая 2019 года Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям президента Дональда Трампа.