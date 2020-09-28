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Трамп роками майже не платив податки, - NYT

Автор: Артур Родивилов

Президент США Дональд Трамп протягом 10 років не платив федеральний прибутковий податок. У 2016 і 2017 році він перевів у Мінфін за цією статтею лише за 750 доларів.

Повідомляє газета The New York Times з посиланням на податкові декларації.

Згідно з публікацією, NYT отримала інформацію про податки Трампа більш ніж за 20 років, включаючи дані "сотні" компаній, які становлять його бізнес-імперію.

"Він взагалі не сплачував прибутковий податок за десять з останніх 15 років - в основному тому, що повідомляв про те, що втрачає більше, ніж заробляє", - йдеться в публікації.

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У 2016 році, коли Трамп став президентом, він заплатив лише 750 доларів прибуткового податку, і таку ж суму у 2017 році, вказує NYT.

Повідомлення газети про те, що Дональд Трамп з 2001 по 2015 рік не сплачував прибутковий податок, президент США назвав "тотальним фейком".

Нагадаємо, нещодавно Верховний суд США зобов'язав Трампа розкрити фінансові звіти та передати їх прокурору Нью-Йорка.

На початку травня 2019 року Мінфін США відмовив Конгресу в доступі до податкових декларацій президента Дональда Трампа.

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