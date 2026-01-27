Трамп глибоко залучений у мирні переговори між Україною та РФ, - Білий дім

Левітт, коментуючи запитання про переговори між США, Україною та Росією, які відбулися в Абу-Дабі 23–24 січня, охарактеризувала цю зустріч як "історичну".

Вона зазначила, що сам факт проведення переговорів в ОАЕ свідчить про незмінну позицію Трампа щодо підтримки мирного врегулювання російсько-українського конфлікту.

"Президент залишається глибоко залученим і, звичайно, його радники, а саме Джаред Кушнер і спецпредставник Стів Віткофф, інформують його про ці переговори", - додала Левітт.

За її словами, тристоронні переговори минулих вихідних не отримали великого висвітлення, але були історичними за своїм характером, оскільки США вдалось зібрати обидві сторони війни за одним столом, щоб наблизити мир.

"Отже, президент не відмовляється від мирного процесу", – підкреслила прес-скекретар Білого дому.

Також Левітт, відповідаючи на питання про можливі телефонні розмови Трампа з президентом України та російським диктатором напередодні наступного етапу переговорів, підкреслила, що поки що такі контакти не заплановані.