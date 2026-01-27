Трамп глубоко вовлечен в мирные переговоры между Украиной и РФ, - Белый дом

Левитт, комментируя вопрос о переговорах между США, Украиной и Россией, которые состоялись в Абу-Даби 23-24 января, охарактеризовала эту встречу как "историческую".

Она отметила, что сам факт проведения переговоров в ОАЭ свидетельствует о неизменной позиции Трампа по поддержке мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

"Президент остается глубоко вовлеченным и, конечно, его советники, а именно Джаред Кушнер и спецпредставитель Стив Уиткофф, информируют его об этих переговорах", - добавила Левитт.

По ее словам, трехсторонние переговоры прошлых выходных не получили большого освещения, но были историческими по своему характеру, поскольку США удалось собрать обе стороны войны за одним столом, чтобы приблизить мир.

"Следовательно, президент не отказывается от мирного процесса", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Также Левитт, отвечая на вопрос о возможных телефонных разговорах Трампа с президентом Украины и российским диктатором накануне следующего этапа переговоров, подчеркнула, что пока такие контакты не запланированы.