Трамп - геймченджер у війні з Росією, - Зеленський
Президент США Дональд Трамп - це той фактор, який може кардинально змінювати ситуацію у війні Росії проти України.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію його пресконференції після зустрічі з президентом США.
Журналісти, реагуючи на пост Трампа в Truth Social, запитали у Зеленського, чи може факт того, що американський президент повірив у можливості України повернути території, бути геймченджером у війні з РФ.
"Трамп - це геймченджер. Сам по собі. Якщо він буде впевненим в Україні. І, я думаю, він ближчий до цього. Тому тільки Трамп може станом на сьогодні. У світі не так багато гравців, які можуть бути геймченджерами, але Трамп до цього найближче", - відповів український президент.
Зеленський зустрівся з Трампом у Нью-Йорку
Сьогодні, 23 вересня, у Нью-Йорку відбулася зустріч президентів України та США на полях щорічної сесії Генеральної асамблеї ООН. Після зустрічі Трамп написав у Truth Social, що Україна за підтримки Європи здатна повернути всі свої території. І, можливо, навіть піти далі, але не уточнив, що має тут на увазі.
За словами Зеленського, такій зміні думки Трампа послужила їхня зустріч на Генасамблеї. Ба більше, Трамп, як розповів Зеленський, почав більше йому довіряти. Причина в тому, що російський диктатор, на відміну від України, ділиться з американським лідером неправдивою інформацією.
Крім того, Трамп сьогодні заявив, що його гарні стосунки з Володимиром Путіним не привели до бажаного результату та "вже нічого не значать".