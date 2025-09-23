Трамп - геймченджер в войне с Россией, - Зеленский

Президент США Дональд Трамп - это тот фактор, который может кардинально менять ситуацию в войне России против Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию его пресс-конференции после встречи с президентом США.

Журналисты, реагируя на пост Трампа в Truth Social, спросили у Зеленского, может ли факт того, что американский президент поверил в возможности Украины вернуть территории, быть геймченджером в войне с РФ. "Трамп - это геймченджер. Сам по себе. Если он будет уверенным в Украине. И, я думаю, он ближе к этому. Поэтому только Трамп может по состоянию на сегодня. В мире не так много игроков, которые могут быть геймченджерами, но Трамп к этому ближе всего", - ответил украинский президент.