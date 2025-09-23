Трамп на Генасамблеї розкритикує ООН за бездіяльність щодо війни в Україні, - Рубіо

"Думаю, одна з тем, якої президент повинен буде торкнутися і торкнеться (під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН - ред.), - це сама ООН. Питання в тому, навіщо нам усе ще потрібна ООН? У неї величезний потенціал. Це організація, яка може робити великі й важливі справи у світі, але зараз вона цього не робить", - зазначив Рубіо.

Він нагадав, що війна Росії проти України триває, а ООН "жодної ролі не відіграє". Також ООН не діє і в питанні завершення війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Рубіо звернув увагу, що навіть ближче до США, у Гаїті, де країна "захоплена бандами", Вашингтон просить ООН втрутитися і зіграти важливу роль. Але Китай може стати на заваді таких зусиль і результату знову не буде.

"Тому, думаю, президент збирається кинути виклик ООН - віднайти своє значення, мету і корисність як організації, бо зараз вона, схоже, не виконує своєї роботи, зате добре вміє витрачати великі гроші", - додав держсекретар.