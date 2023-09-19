Під час війни не може бути "бізнесу як завжди", - голова МЗС Німеччини

Під час повномасштабної агресії Росії проти України та постійних нападок країни-агресора на статут ООН, організація не може продовжувати працювати, як у мирні часи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Німеччини Анналену Бербок, яку цитує Tagesschau .

Бербок закликала світову спільноту до рішучого сигналу російському диктатору Володимиру Путіну.

"Особливо в ці часи, коли російський президент атакує не лише європейський мирний порядок, але й статут Організації Об'єднаних Націй, в Організації Об'єднаних Націй також не може бути бізнесу як завжди", - сказала вона.

Міністр додала, що попри всі кризи у світі, статут ООН потрібно не лише просувати, але й відстоювати разом.

Діяльність ООН

Зазначимо, що до складу ООН входять п'ять постійних членів, які володіють правом вето. Серед них Британія, Китай, США, Франція та Росія.

Зазначимо, що українські політики неодноразово заявляли, що Росія перебуває в ООН незаконно, адже вона узурпувала місце СРСР - зайняла крісло постійного члена Радбезу в обхід необхідних процедур на підставі листа тодішнього російського президента Бориса Єльцина.

В Україні також закликали ООН до "перезавантаження". Зокрема, організації слід позбавити Росію права вето, оновити склад Радбезу та відновити довіру до ООН.

Також додамо, що на найближчому засіданні Радбезу ООН буде присутній президент України Володимир Зеленський. При цьому там також має бути й міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Зеленський зазначив, що Україна не обирала цей формат та додав: "Якщо ООН вважає, що там має бути країна-терорист, то це питання до них".

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