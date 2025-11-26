Трамп: Європа буде серйозно залучена до створення гарантій безпеки Україні

Мирний план США і переговори в Женеві

Як відомо, США піднесли Києву мирний план з завершення війни з РФ, що складається з 28 пунктів. Він передбачав, зокрема, територіальні поступки Москві, вето на вступ до НАТО і скорочення чисельності української армії. При цьому РФ нібито готова надати так звані "гарантії безпеки" Україні та Європі, унеможливлюючи ймовірність наступного вторгнення.

Такий варіант був розроблений американською і російською стороною і він обурив як Київ, так і Європу. У підсумку днями відбулися переговори в Женеві, в яких брали участь українська сторона, європейська та американська.

У результаті сторони дійшли висновку, що мирний план буде ухвалено Україною поза поставленим Штатами дедлайном - до 27 листопада. Також нібито мирний план змінили і залишили в ньому 19 пунктів. Точно прибрали з нього територіальні поступки і скорочення чисельності армії.

Щодо гарантій безпеки, французький президент Еммануель Макрон заявив, що Україна потребує надійних гарантій безпеки, а не "гарантій на папері".

Він також нагадав, що попередні обіцянки "були зруйновані послідовними агресіями Росії".

У Кремлі зі свого боку заявили: якщо мирний план не відповідатиме тим умовам, які були озвучені російським диктатором Путіним Трампу на Алясці, Москва його не прийме.