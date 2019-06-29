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Трамп и Эрдоган обсудили закупки российских С-400

Новости » Политика    29.06.2019 - 09:08
Трамп и Эрдоган обсудили закупки российских С-400
Фото: Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган (Associated Press)

По словам Трампа, ситуация "остается сложной"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп перед встречей с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите G20 в Осаке заявил, что Вашингтон рассматривает различные варианты для решения вопроса поставок российских С-400 в Турцию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам президента США, ситуация с закупками российских ЗРК "остается сложной"

"Мы рассматриваем разные варианты", - отметил Трамп.

В свою очередь Эрдоган заявил, что в соглашении относительно закупки российских систем противоракетной обороны С-400 не было никаких сбоев. Лидер Турции добавил, что ожидает поставок уже в первой половине июля.

Напомним, ранее посол США в НАТО Кей Бейли Гатчисон заявила, что Вашингтон не позволит вооруженным силам Турции использовать самолет F-35 и участвовать в программах его развития, если Турция не откажется от планов приобретения российской системы противовоздушной обороны С-400.

РБК-Украина писало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что его страна начнет получать российские зенитно-ракетные системы С-400 в июле этого года. Он заявил, что вопрос поставки С-400 непосредственно связан с суверенными правами государства, и Анкара "не отступит от принятого решения, несмотря на угрозы Вашингтона".

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