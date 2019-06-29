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Трамп та Ердоган обговорили закупки російських С-400

Новини » Політика    29.06.2019 - 09:08
Трамп та Ердоган обговорили закупки російських С-400
Фото: Дональд Трамп та Реджеп Таїп Ердоган (Associated Press)

За словами Трампа, ситуація "залишається складною"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп перед зустріччю з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на саміті G20 в Осаці заявив, що Вашингтон розглядає різні варіанти для вирішення питання закупок російських С-400 Туреччиною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами президента США, ситуація з закупками російських ЗРК "залишається складною"

"Ми розглядаємо різні варіанти", - зазначив Трамп.

У свою чергу Ердоган заявив, що в угоді щодо закупки російських систем протиракетної оборони С-400 не було жодних збоїв. Лідер Туреччини додав, що очікує поставок вже у першій половині липня.

Нагадаємо, раніше посол США у НАТО Кей Бейлі Гатчисон заявила, що Вашингтон не дозволить збройним силам Туреччини використовувати літак F-35 та брати участь у програмах його розвитку, якщо Туреччина не відмовиться від планів придбання російської системи протиповітряної оборони С-400.

РБК-Україна писало, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сподівається, що його країна почне отримувати російські зенітно-ракетні системи С-400 у липні цього року. Він заявив, що питання постачання С-400 безпосередньо пов'язане з суверенними правами держави, і Анкара "не відступить" від ухваленого рішення, незважаючи на погрози Вашингтона".

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Новини України Дональд ТрампРеджеп Тайіп ЕрдоганЗРКзакупки
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