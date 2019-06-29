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США и Китай договорились не вводить пошлины

Новости » Политика    29.06.2019 - 08:29
США и Китай договорились не вводить пошлины
Фото: Дональд Трамп и Си Цзиньпин (коллаж РБК-Украина)

Стороны также договорились не вводить новые пошлины

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Соединенных Штатов Доналд Трамп на полях саммита G20 в Осаке договорились возобновить торговые переговоры между странами и не вводить новые пошлины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Как сообщается, во время двусторонней встречи лидеры достигли согласия о возобновлении торгово-экономических консультаций. В свою очередь Трамп заверил, что Вашингтон не будет вводить новые пошлины в отношении китайского экспорта.

Отмечается, что стороны договорились обсудить "конкретные вопросы".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп перед встречей с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 заявил, что Вашингтон открыт для торгового соглашения с Китаем. Си Цзиньпин в свою очередь перед встречей заявил Трампа о готовности обсудить ключевые проблемы отношений Китая и США.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что договорился о расширенной встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на саммите G-20.

Добавим, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ американский президент заявил, что китайская сторона, вероятно, хотела бы соглашение, но США в данный момент не готовы к его заключению.

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