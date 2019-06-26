США в очередной раз пригрозили Турции из-за покупки российской С-400

Фото: Кей Бейли Гатчисон (Alex Wong/Getty Images)

Посол США в НАТО заявил, что Анкара не получит американских F-35 в случае поставок систем ПВО из России

Соединенные Штаты не позволят вооруженным силам Турции использовать самолет F-35 и участвовать в программах его развития, если Турция не откажется от планов приобретения российской системы противовоздушной обороны С-400. Об этом заявила посол США в НАТО Кей Бейли Гатчисон, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Вашингтон и его союзники в очередной раз призвали Анкару не принимать российскую систему С-400.

В США считают, что использование данной системы может позволить ей научиться распознавать F-35, которые построены таким образом, чтобы избегать отслеживания вражескими радарами и датчиками тепла.

Гатчисон отметила, что все свидетельствует о том, что Россия намерена поставить систему в Турцию и "это будет иметь последствия".

"Будет исключение (Турции, - ред.) из системы F-35, мы не можем позволить, чтобы проникновение С-400 в НАТО нанесло ущерб проекту F-35 или дестабилизировало его", - заявила она.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что его страна начнет получать российские зенитно-ракетные системы С-400 в июле этого года. Он заявил, что вопрос поставки С-400 непосредственно связан с суверенными правами государства, и Анкара "не отступит" от принятого решения, несмотря на угрозы Вашингтона.