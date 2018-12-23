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Трамп и Эрдоган обсудили вывод войск США из Сирии

Новости » Политика    23.12.2018 - 20:11
Трамп и Эрдоган обсудили вывод войск США из Сирии
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Кроме того, президенты США и Турции обсудили расширение торговли между странами

Президенты Соединенных Штатов Америки и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вывод американских военнослужащих из Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter главы США.

Так, Трамп назвал свой разговор с турецким лидером продуктивным.

Трамп и Эрдоган обсудили вывод войск США из Сирии

"У меня только что был долгий и продуктивный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Мы обсудили ИГИЛ, наше взаимное участие в Сирии, а также медленный и скоординированный вывод войск США из этого района. Через много лет они возвращаются домой. Мы также обсудили расширение торговли", - отметил американский президент.

Напомним, 21 декабря Эрдоган решил временно отложить наступление турецких войск в Сирии после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

РБК-Украина также сообщало, что Израиль при необходимости готов расширить проведение военных операций в Сирии после ухода войск США, о чем заявил глава правительства страны Биньямин Нетаньяху. В частности, по словам премьера, Израиль нацелен на ослабление иранского влияния в Сирии.

Добавим также, спецпредставитель Трампа по вопросам борьбы с "Исламским государством" Бретт Макгурк подал в отставку из-за решения о выводе войск США из Сирии.

Трамп заявил, что оставил борьбу с ИГ в Сирии на "местные страны". Он подчеркнул, что изначально проведение военной операции США в Сирии против ИГИЛ должно было составлять всего три месяца, но по итогу затянулось на семь лет.

Израиль готов активизировать действия в Сирии после ухода США, - Нетаньяху Спецпредставитель Трампа подал в отставку из-за вывода войск из Сирии
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиТурцияДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганСирия
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