ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Трамп і Ердоган обговорили виведення військ США з Сирії

Новини » Політика    23.12.2018 - 20:11
Трамп і Ердоган обговорили виведення військ США з Сирії
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Крім того, президенти США і Туреччини обговорили розширення торгівлі між країнами

Президенти Сполучених Штатів Америки та Туреччини Дональд Трамп і Реджеп Тайіп Ердоган обговорили виведення американських військовослужбовців з Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави США.

Так, Трамп назвав свою розмову з турецьким лідером продуктивною.

Трамп і Ердоган обговорили виведення військ США з Сирії

"У мене тільки що була довга і продуктивна розмова з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Ми обговорили ІДІЛ, нашу взаємну участь у Сирії, а також повільне і скоординоване виведення військ США з цього району. Через багато років вони повертаються додому. Ми також обговорили розширення торгівлі", - зазначив американський президент.

Нагадаємо, 21 грудня Ердоган вирішив тимчасово відкласти наступ турецьких військ у Сирії після розмови з президентом США Дональдом Трампом.

РБК-Україна також повідомляло, що Ізраїль при необхідності готовий розширити проведення військових операцій у Сирії після відходу військ США, про що заявив глава уряду країни Біньямін Нетаньяху. Зокрема, за словами прем'єра, Ізраїль націлений на ослаблення іранського впливу в Сирії.

Додамо також, спецпредставник Трампа з питань боротьби з "Ісламською державою" Бретт Макгурк подав у відставку через рішення про виведення військ США з Сирії.

Трамп заявив, що залишив боротьбу з ІД у Сирії на "місцеві країни". Він підкреслив, що спочатку проведення військової операції США в Сирії проти ІДІЛ мало становити всього три місяці, але за підсумком затягнулося на сім років.

Ізраїль готовий активізувати дії у Сирії після відходу США, - Нетаньяху Спецпредставник Трампа подав у відставку через виведення військ з Сирії
Новини України Сполучені Штати АмерикиТурцияДональд ТрампРеджеп Тайіп ЕрдоганСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся