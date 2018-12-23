Трамп і Ердоган обговорили виведення військ США з Сирії

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Крім того, президенти США і Туреччини обговорили розширення торгівлі між країнами

Президенти Сполучених Штатів Америки та Туреччини Дональд Трамп і Реджеп Тайіп Ердоган обговорили виведення американських військовослужбовців з Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави США.

Так, Трамп назвав свою розмову з турецьким лідером продуктивною.

"У мене тільки що була довга і продуктивна розмова з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Ми обговорили ІДІЛ, нашу взаємну участь у Сирії, а також повільне і скоординоване виведення військ США з цього району. Через багато років вони повертаються додому. Ми також обговорили розширення торгівлі", - зазначив американський президент.

Нагадаємо, 21 грудня Ердоган вирішив тимчасово відкласти наступ турецьких військ у Сирії після розмови з президентом США Дональдом Трампом.

РБК-Україна також повідомляло, що Ізраїль при необхідності готовий розширити проведення військових операцій у Сирії після відходу військ США, про що заявив глава уряду країни Біньямін Нетаньяху. Зокрема, за словами прем'єра, Ізраїль націлений на ослаблення іранського впливу в Сирії.

Додамо також, спецпредставник Трампа з питань боротьби з "Ісламською державою" Бретт Макгурк подав у відставку через рішення про виведення військ США з Сирії.

Трамп заявив, що залишив боротьбу з ІД у Сирії на "місцеві країни". Він підкреслив, що спочатку проведення військової операції США в Сирії проти ІДІЛ мало становити всього три місяці, але за підсумком затягнулося на сім років.