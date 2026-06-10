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Трамп довів довіру Європи до США до історичного мінімуму, - опитування

10:55 10.06.2026 Ср
2 хв
Як змінилося ставлення Європи до США?
aimg Ірина Глухова
Фото: Дональд Трамп, Марко Рубіо, Джей Ді Венс та Скотт Бессент (Getty Images)

Довіра європейців до американської "гарантії безпеки" досягла історичного мінімуму, оскільки лише кожна десята людина вважає США союзником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Дослідження провів аналітичний центр Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) напередодні самітів G7 та НАТО.

Автори звіту заявили, що результати свідчать про "глибоку недовіру європейців до США".

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Як змінилося ставлення до США

За даними опитування, лише 11% респондентів назвали США союзником.

Для порівняння:

  • шість місяців тому таких було 16%;
  • у листопаді 2024 року - 22%.

Найчастіше американців сприймають як "необхідного партнера", а не як союзника.

Фото: Скріншот опитування

Водночас:

  • 13% опитаних вважають США суперником;
  • 12% назвали їх прямим противником.

Чи вірять європейці у допомогу США

У більшості країн учасники опитування висловили сумнів, що Вашингтон прийде на допомогу у разі військового нападу.

Натомість люди більше покладаються на підтримку інших європейських держав.

Такий настрій зафіксували навіть у країнах, де сильні позиції мають праві політичні сили, зокрема у Франції, Італії, Нідерландах та Швеції.

Європа хоче більше вкладати у власну безпеку

Опитування показало зростання підтримки збільшення оборонних витрат.

У середньому європейці на 4% частіше підтримують додаткове фінансування оборони, ніж рік тому.

Також 47% респондентів підтримали спільні запозичення ЄС для фінансування оборонних потреб.

Найбільше прихильників такої ідеї виявилося у:

  • Португалії;
  • Данії;
  • Нідерландах;
  • Іспанії.

Європейці хочуть менше залежати від американської зброї

У більшості країн опитані підтримали скорочення залежності від військової техніки зі США.

Найбільше прихильників принципу "купуй європейське" зафіксували в Данії, Нідерландах, Швеції, Португалії, Франції та Великій Британії.

Водночас значно менше людей готові підтримати скорочення соціальних або інших державних витрат заради збільшення оборонних бюджетів.

Разом з тим більшість респондентів вважають, що після завершення президентства Дональда Трампа відносини між США та Європою можуть покращитися.

Рейтинг Трампа

Нагадаємо, раніше інше опитування показало, що 48% європейців вважають президента США Дональда Трампа "ворогом Європи".

Також, за даними The Economist, рейтинг Дональда Трампа впав до найнижчого рівня, а сам він став найменш популярним президентом США за останні 16 років.

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НАТОСполучені Штати АмерикиДональд Трамп