Трамп довел доверие Европы к США до исторического минимума, - опрос

Исследование провел аналитический центр Европейского совета по международным отношениям (ECFR) накануне саммитов G7 и НАТО.

Авторы отчета заявили, что результаты свидетельствуют о "глубоком недоверии европейцев к США".

Как изменилось отношение к США

По данным опроса, лишь 11% респондентов назвали США союзником.

Для сравнения:

шесть месяцев назад таких было 16%;

в ноябре 2024 года - 22%.

Чаще всего американцев воспринимают как "необходимого партнера", а не как союзника.

Фото: Скриншот опроса

В то же время:

13% опрошенных считают США соперником;

12% назвали их прямым противником.

Верят ли европейцы в помощь США

В большинстве стран участники опроса выразили сомнение, что Вашингтон придет на помощь в случае военного нападения.

Зато люди больше полагаются на поддержку других европейских государств.

Такой настрой зафиксировали даже в странах, где сильные позиции имеют правые политические силы, в частности во Франции, Италии, Нидерландах и Швеции.

Европа хочет больше вкладывать в собственную безопасность

Опрос показал рост поддержки увеличения оборонных расходов.

В среднем европейцы на 4% чаще поддерживают дополнительное финансирование обороны, чем год назад.

Также 47% респондентов поддержали совместные заимствования ЕС для финансирования оборонных нужд.

Больше всего сторонников такой идеи оказалось в:

Португалии;

Дании;

Нидерландах;

Испании.

Европейцы хотят меньше зависеть от американского оружия

В большинстве стран опрошенные поддержали сокращение зависимости от военной техники из США.

Больше всего сторонников принципа "покупай европейское" зафиксировали в Дании, Нидерландах, Швеции, Португалии, Франции и Великобритании.

В то же время значительно меньше людей готовы поддержать сокращение социальных или других государственных расходов ради увеличения оборонных бюджетов.

Вместе с тем большинство респондентов считают, что после завершения президентства Дональда Трампа отношения между США и Европой могут улучшиться.