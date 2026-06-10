Трамп довел доверие Европы к США до исторического минимума, - опрос

Доверие европейцев к американской "гарантии безопасности" достигло исторического минимума, поскольку лишь каждый десятый человек считает США союзником.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Исследование провел аналитический центр Европейского совета по международным отношениям (ECFR) накануне саммитов G7 и НАТО.
Авторы отчета заявили, что результаты свидетельствуют о "глубоком недоверии европейцев к США".
По данным опроса, лишь 11% респондентов назвали США союзником.
Для сравнения:
Чаще всего американцев воспринимают как "необходимого партнера", а не как союзника.
Фото: Скриншот опроса
В то же время:
В большинстве стран участники опроса выразили сомнение, что Вашингтон придет на помощь в случае военного нападения.
Зато люди больше полагаются на поддержку других европейских государств.
Такой настрой зафиксировали даже в странах, где сильные позиции имеют правые политические силы, в частности во Франции, Италии, Нидерландах и Швеции.
Опрос показал рост поддержки увеличения оборонных расходов.
В среднем европейцы на 4% чаще поддерживают дополнительное финансирование обороны, чем год назад.
Также 47% респондентов поддержали совместные заимствования ЕС для финансирования оборонных нужд.
Больше всего сторонников такой идеи оказалось в:
В большинстве стран опрошенные поддержали сокращение зависимости от военной техники из США.
Больше всего сторонников принципа "покупай европейское" зафиксировали в Дании, Нидерландах, Швеции, Португалии, Франции и Великобритании.
В то же время значительно меньше людей готовы поддержать сокращение социальных или других государственных расходов ради увеличения оборонных бюджетов.
Вместе с тем большинство респондентов считают, что после завершения президентства Дональда Трампа отношения между США и Европой могут улучшиться.
Напомним, ранее другой опрос показал, что 48% европейцев считают президента США Дональда Трампа "врагом Европы".
Также, по данным The Economist, рейтинг Дональда Трампа упал до самого низкого уровня, а сам он стал наименее популярным президентом США за последние 16 лет.