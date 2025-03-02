Трамп доручив створити стратегічний резерв криптовалюти у США

Вплив Трампа на криптовалюту

Ринок криптовалюти активно реагує на Трампа. Зокрема в ніч на четвер 5 грудня біткоїн вперше досяг позначки 100 000 доларів за монету. Новий рекорд стався після того, як Трамп представив кандидатури своєї адміністрації, які, як вважається, стануть ключем до початку дружньої щодо криптовалюти політики, коли республіканець вступить на посаду президента у січні.

Водночас варто нагадати, що Дональд і його дружина Меланія Трамп зробили крок у світ криптовалют, випустивши власні мемкоїни - Trump і Melania.

Це викликало бурю обговорень у криптоспільноті та за її межами, адже запуск токенів від знаменитих політиків - подія неординарна.

Однак вже наприкінці лютого стало відомо, що фондовий ринок та "крипта" знову почали падати. Зокрема Bitcoin упав на 25% з історичного максимуму.

РБК-Україна детально пояснили, чому сталось "криптопадіння" та до чого тут Трамп.

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