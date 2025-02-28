Біткоїн упав на 25% з історичного максимуму: у Bloomberg назвали причини

У п'ятницю, 28 лютого, падіння курсу біткоїна посилилося під час азіатських торгів. Вартість криптовалюти впала на 25% порівняно з історичним максимумом, встановленим менш ніж шість тижнів тому, оскільки трейдери скасували ставки, зроблені після обрання Дональда Трампа президентом США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Монета впала на 2,6% до 82 220 доларів о 10:13 ранку в Сінгапурі, досягнувши найнижчого рівня з 11 листопада. Цей крок став частиною загального спаду криптовалют. Зокрема: Ether, Solana і XRP також різко впали в останні дні.

Розпродаж підкреслює швидку зміну долі цифрових активів, яка різко зросла після перемоги Трампа на виборах. Bloomberg нагадало, що біткоїн сягнув свого історичного максимуму в 109 241 долар, у понеділок 20 січня, коли була інавгурація Трампа. Однак відтоді він упав на тлі занепокоєння про войовничу позицію президента та більш широких побоювань щодо економіки США.

Криптовалюта також опинилася під тиском через загальне зниження схильності до ризику серед інвесторів, які згорнули угоди, пов'язані з Трампом, на різних ринках. Індекс S&P 500 знизився цього тижня після слабких даних про довіру споживачів у США, що викликало питання про перспективи економіки.

Також п'ятничне падіння біткоїна супроводжувалося широким розпродажем азіатських акцій, оскільки трейдери в регіоні відреагували на останні коментарі Трампа про тарифи. Президент США заявив, що 25% тарифів для Канади і Мексики набудуть чинності з 4 березня, тоді як китайський імпорт зіткнеться з додатковим 10% збором.