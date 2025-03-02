Трамп поручил создать стратегический резерв криптовалюты в США

Влияние Трампа на криптовалюту

Рынок криптовалют активно реагирует на Трампа. В частности в ночь на четверг 5 декабря биткоин впервые достиг отметки 100 000 долларов за монету. Новый рекорд произошел после того, как Трамп представил кандидатуры своей администрации, которые, как считается, станут ключом к началу дружественной по отношению к криптовалюте политики, когда республиканец вступит в должность президента в январе.

В то же время стоит напомнить, что Дональд и его жена Мелания Трамп сделали шаг в мир криптовалют, выпустив собственные мемокоины - Trump и Melania.

Это вызвало бурю обсуждений в криптосообществе и за его пределами, ведь запуск токенов от знаменитых политиков - событие неординарное.

Однако уже в конце февраля стало известно, что фондовый рынок и "крипта" снова начали падать. В частности Bitcoin упал на 25% с исторического максимума.

РБК-Украина подробно объяснили, почему произошло "криптопадение" и при чем здесь Трамп.

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