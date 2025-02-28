Фондовий ринок та "крипта" знову падають: до чого тут Трамп і що буде далі

Глобальні фінансові ринки переживають нову хвилю падінь. Втрата довіри до економічної стабільності США, вплив політичних рішень Дональда Трампа, а також зростаючі труднощі на крипторинку через хакерські атаки та зміни в економічній політиці створюють значну невизначеність для інвесторів.

Про те, як це вплине на ринки в майбутньому і що варто очікувати, – читайте в огляді журналіста РБК-Україна Аліка Сахна.

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Чому падають акції американських гігантів

Ринок акцій США наразі стикається з труднощами, оскільки економічні звіти виявилися гіршими за очікування. Зокрема, деякі показники свідчать про зростаючий песимізм серед американських домогосподарств щодо інфляції та тарифів, запроваджених президентом Дональдом Трампом. Також лідер Сполучених Штатів знову заявив про готовність ввести 25%-ві мита на продукцію з Євросоюзу, що вдарило по фондовому та крипто ринках.

Як пише Associated press, один з найсильніших ударів перенесли акції найбільших технологічних компаній (Big Tech) та інших підприємств з високим темпом зростання, який раніше виглядав незмінним. Наприклад, Super Micro Computer, одна з компаній, чия акція різко зросла через ажіотаж навколо технології штучного інтелекту, втратила майже чверть своєї вартості всього за чотири дні. Однак у середу її ціна зросла на 12,2% після публікації річного звіту за фінансовий рік, що завершився в червні.

На падіння акцій технологічних компаній, у тому числі Nvidia, провідного виробника чіпів, який став символом буму штучного інтелекту, вплинула поява китайського стартапа DeepSeek, що потряс індустрію ШІ. DeepSeek заявив, що розробив велику мовну модель, здатну конкурувати з американськими гігантами, не використовуючи найкоштовніші чіпи. Ця новина поставила під сумнів усі очікування, пов'язані з інвестиціями в чіпи Nvidia та екосистему, що формується навколо буму ШІ, зокрема в електрику для живлення великих дата-центрів.

Акції Tesla впали на 8%, знизивши ринкову капіталізацію компанії нижче 1 трильйона доларів вперше з листопада, після публікації даних про значне падіння продажів електромобілів у Європі. Європейська асоціація виробників автомобілів повідомила, що продажі Tesla в регіоні скоротилися на 45%, тоді як загальні продажі електромобілів у Європі зросли на 37%.

Крім цього, акції ще одного відомого американської технологічного гіганта Zoom впали приблизно на 8,5% після того, як компанія з відеоконференцій надала прогнози доходів, що не відповідали очікуванням аналітиків. Загалом акції компанії в таких галузях, як медицина, освіта, ритейл, металургія та інформаційні технології на цьому тижні втратили в ціні від 3-х до 22-х відсотків.

Куди зі США перетікають гроші

Директор з інвестицій компанії Capital Times Артем Щербина запевняє, що на суттєве падіння вартості акцій компаній дуже вплинув відтік капіталу зі США через туманні перспективи в економіці. За його словами, гроші йдуть з Америки в інші регіони через різкі зміни в політиці країни, які створюють невизначеність для компаній зі США.

"З початку року, з приходу Дональда Трампа в адміністрацію, сталося різке перебалансування портфелів глобальних управляючих менеджерів та інвестиційних фондів. Більшість з них зараз фокусується на Європі, а також деяка частина коштів йде в Китай. Європа зацікавила інвесторів через низькі мультиплікатори, тобто оцінки компаній. Китай також привертає увагу через активну програму стимулювання економіки та розвиток штучного інтелекту", – каже РБК-Україна Артем Щербина.

За його словами, агресивна тарифна політика Дональда Трампа збільшує тиск на бізнес-партнерів, порушуючи постачання комплектуючих та експортні контракти, що загрожує подальшими ускладненнями для американських компаній. До прикладу, за даними USA Today, дохідність 10-річних облігацій США знизилася до 4,294%, що є найнижчим рівнем з грудня, оскільки інвестори шукали безпечні активи.

"Також варто відзначити, що зараз найбільше падають компанії, які сильно виросли минулого року. Навіть такі гіганти, як Microsoft, Nvidia, і Facebook показують гірші результати порівняно з металургійними підприємствами в Німеччині. Це свідчить про те, що гроші перетікають в інші регіони, зокрема до країн ЄС, які можуть виграти, якщо цьогоріч завершиться війна в Україні, оскільки інвестиції повернуться й економіка почне відновлюватися", – пояснює Щербина.

Він додає, що індикатори економічної ситуації, такі як впевненість споживачів, знизилися до мінімуму за останні 5 років. На думку експерта, це дуже поганий сигнал для економіки США, оскільки вона значною мірою залежить від споживчих витрат. Споживачі втрачають впевненість у майбутньому, що своєю чергою впливає на економічну ситуацію загалом.

"Зараз індикатори вказують на охолодження економіки. Падіння на ринку не є колосальним, але ринок продовжує перебувати в стадії невизначеності. Ціни коливаються: то вони падають, то зростають, тому ринок наразі знаходиться у фазі очікування, коли інвестори переварюють нову інформацію", – зауважує Артем Щербина.

Індекс споживчої довіри у лютому знизився третій місяць поспіль, передає Conference Board. Індекс споживчої довіри впав до 98,3 з 105,2 у січні, що також було нижче за середній прогноз економістів Dow Jones, який становив 102,3. Це стало найбільшим зниженням з серпня 2021 року.

На цьому тижні європейські індекси зазнали незначних втрат, тоді як азійські ринки показали позитивну динаміку. Зокрема, японський індекс Nikkei 225 зріс на 0,3%, а Шанхайський індекс Composite додав 0,2%. Водночас німецький DAX знизився на 0,9%, французький CAC 40 втратить 0,3%, а британський FTSE 100 залишився майже без змін.

Черговий удар по крипторинку

Значне зростання крипторинку спостерігалося після приходу Дональда Трампа до влади, коли було введено Bitcoin-стандарти в державних фінансах. Проте вже за півтора місяця після цього ситуація стала менш стабільною, і інвестиції в криптовалюту почали знижуватися. Підтримка з боку уряду, яка була на початку, зникла, що призвело до зростання зневіри серед інвесторів.

На різке падіння Bitcoin та інших криптовалют також вплинули кілька факторів. По-перше, плани Дональда Трампа щодо збільшення мит на закордонний імпорт створили додаткову невизначеність на ринку. По-друге, збереження ставки ФРС на тому ж рівні підвищило вартість позик, що негативно позначилося на інвестиціях у ризикові активи, включаючи криптовалюти.

До того ж зростання недовіри до криптовалют спричинив запуск шахрайського проекту LIBRA, який підтримав президент Аргентини Хав'єр Мілей. Також важливим чинником стала хакерська атака криптобіржі Bybit, в ході якої були викрадені криптоактиви на суму 1,5 мільярда доларів, що ще більше підриває довіру до індустрії.

За трохи більше ніж місяць Bitcoin втратив майже 25% своєї вартості, знизившись зі 106 тисяч доларів, досягнутих 20 січня, до 82 тисяч доларів 26 лютого. Чистий відтік коштів зі спотових Bitcoin-ETF за день склав майже 755 мільйонів доларів, а за останні три дні ця сума досягла майже 2,5 млрд доларів. Індекс страху та жадібності (показник, який відображає настрої інвесторів на ринку) опустився до рівня "10", що вказує на екстремальний рівень страху – найнижчий з червня 2022 року.

Проте голова CryptoQuant Кі Ян Джу у своєму повідомленні зазначив, що корекція в 30% під час бичачого циклу для Bitcoin є нормальним явищем. Він навів приклад 2021 року, коли Біткоїн знизився на 53%, але згодом оновив свій історичний максимум (ATH). Це означає, що навіть великі падіння не завжди є сигналом до тривалого спаду, і часто ринок відновлюється та продовжує зростати після таких корекцій.

Криптоексперт та аналітик Джо Консорті пояснив, що Bitcoin все ще слідує за змінами в грошовій масі (M2) з затримкою приблизно у 70 днів. Це означає, що якщо збережеться кореляція з M2, після корекції ціни Bitcoin до рівня близько 70 тисяч доларів можна очікувати значний ріст.