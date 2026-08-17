Трамп доручив скоротити військові навчання з Південною Кореєю через відносини з КНДР

"Виходячи з моїх дуже добрих відносин з Кім Чен Ином із Північної Кореї, я незадоволений тим фактом, що Сполучені Штати давно погодилися брати участь у спільних військових навчаннях із Південною Кореєю", - заявив Трамп.

За його словами, ці навчання коштують дорого та більшою мірою фінансуються за рахунок США. Крім цього, вони посилають "цілком недоречний і ворожий сигнал країні", яка, "поки Трамп був президентом, поводилася безневинно і шанобливо".

"Тому, оскільки скасувати їх уже пізно, я доручив міністру оборони Піту Гегсету суттєво скоротити масштаб спільних військових навчань", - пише президент США.

Резюмуючи Трамп додав, що нещодавно запитав президента Південної Кореї про те, чи хотів би Сеул приєднатися до США у питанні денуклеаризації Ірану, на що отримав відмову. При цьому він зазначив, що скорочення масштабу військових навчань не пов'язане із цією відмовою.