Провокація КНДР на кордоні закінчилася попереджувальним вогнем, - ЗМІ

Південнокорейські військові здійснили попереджувальні постріли після того, як група солдатів КНДР перетнула сухопутний кордон між країнами. Після цього північнокорейські військові одразу повернулися на свій бік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Військові КНДР останніми роками регулярно здійснюють короткочасні перетини лінії розмежування, оскільки активно розбудовують та укріплюють оборонні фортифікації зі свого боку.

Це були перші попереджувальні постріли південнокорейської армії на порушення кордону у 2026 році.

Після пострілів північнокорейські військові відступили , жодної іншої аномальної активності в районі не зафіксовано.

У відповідь військові Південної Кореї діяли чітко за оперативними процедурами:

За інформацією видання, інцидент стався минулого тижня у східному передовому районі військової демаркаційної лінії (ВДЛ). Група північнокорейських солдатів перетнула межу під час патрулювання території демілітаризованої зони.

Нагадаємо, що Сеул зі свого боку намагається зменшити військову напругу через дипломатичні ініціативи. Зокрема, президент Південної Кореї Лі Чже Мен закликав КНДР розпочати переговори для підписання угоди про постійний мир замість чинного тимчасового перемир'я.

Водночас влада Північної Кореї продовжує демонструвати агресивну риторику щодо сусідів та їхніх союзників.

Раніше у КНДР заявили про наближення "порогу ядерної війни" через спільні військові навчання США та Південної Кореї, загрожуючи застосувати право на "самооборону".