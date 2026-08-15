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Президент Південної Кореї запропонував КНДР укласти постійний мир

18:07 15.08.2026 Сб
2 хв
Що сказав лідер Південної Кореї у своєму зверненні?
aimg Едуард Ткач
Президент Південної Кореї запропонував КНДР укласти постійний мир Фото: Лі Чже Мен (Getty Images)
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Президент Південної Кореї Лі Чже Мен закликав Північну Корею розпочати переговори з метою досягти угоди про постійний мир замість тимчасового перемир'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У промові, присвяченій річниці звільнення Кореї від японського панування, Лі заявив, що обидві Кореї мають провести переговори для мирного співіснування.

Він закликав до діалогу між КНДР та зацікавленими сторонами для припинення Корейської війни 1950-1953 років, яка була зупинена припиненням вогню, а не мирним договором (фактично війна триває понад 76 років).

Крім цього, Лі додав, що в ході обговорень також можна було б розглянути ефективні заходи з обмеження ядерного потенціалу Пхеньяну.

За словами президента Південної Кореї, Сеул зробить запобіжні та послідовні кроки для зниження напруженості та створення багаторівневих заходів безпеки для стримування ескалації.

Reuters зазначає, що заклик Лі заснований на його минулорічній обіцянці поважати північнокорейську систему та прагнути мирного співіснування з Пхеньяном.

Однак, як відомо, відносини між Північною та Південною Кореями залишаються замороженими. Лідер КНДР Кім Чен Ин відмовився від політики возз'єднання з Південною Кореєю, назвав її найворожішою державою і наказав посилити оборону на передовій.

Крім цього, Північна Корея відкинула пропозиції Лі щодо налагодження діалогу, розкритикувала план Сеула щодо будівництва атомних підводних човнів та назвала спільні військові навчання США та Південної Кореї провокаціями.

Говорячи про відносини з Японією, Лі закликав не забувати про минуле, але при цьому дивитися в майбутнє, і висловив надію почати з Японією нові 60 років миру та процвітання як "близькі сусіди".

Що ще відомо

Нагадаємо, днями в КНДР заявили, що майбутні військові США та Південної Кореї нібито наближають мир до ядерної війни. Крім цього, Пхеньян сказав, що може скористатися своїм правом на "самооборону".

Також ми писали, що за словами заступника командувача Командування ООН (UNC), генерал-лейтенанта Скотта Вінтера, участь солдатів КНДР у війні Росії проти України дала північнокорейцям сучасний бойовий досвід і можливість випробувати свої ракетні системи.

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