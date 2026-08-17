Трамп поручил сократить военные учения с Южной Кореей из-за отношений с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону сократить масштаб военных учений с Южной Кореей. Причиной тому стали его отношения с лидером КНДР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Белого дома в Truth Social.
"Исходя из моих очень хороших отношений с Ким Чен Ыном из Северной Кореи, я недоволен тем фактом, что Соединенные Штаты давно согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей", - заявил Трамп.
По его словам, эти учения стоят дорого и в большей мере финансируются за счет США. Помимо этого, они посылают "совершенно неуместный и враждебный сигнал стране", которая, "пока Трамп был президентом, вела себя безобидно и уважительно".
"Поэтому, поскольку отменить их уже поздно, я поручил министру обороны Питу Хегсету существенно сократить объем совместных военных учений", - пишет президент США.
Резюмируя Трамп добавил, что недавно спросил президента Южной Кореи о том, хотел ли бы Сеул присоединится к США в вопросе денуклеаризации Ирана, на что получил отказ. При этом он отметил, что сокращение масштаба военных учений не связано с этим отказом.
Напомним, несколько дней назад президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен призвал Северную Корею начать переговоры и заключить постоянный мир вместо временного перемирия. Отметим, что в связи с отсутствием сделки, война фактически продолжается 76 лет.
Также недавно стало известно, что на прошлой неделе армия Южной Кореи сделала предупредительные выстрелы после того, как группа солдат КНДР пересекла сухопутную границу между странами.