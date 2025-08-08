Трамп доручив Пентагону готувати удари по наркокартелям у Латинській Америці, - NYT

Як зазначає видання, це рішення - найагресивніший крок адміністрації Трампа у її посилюваній кампанії проти наркокартелів.

Воно свідчить про готовність американського лідера залучати армію для виконання завдань, які раніше вважались виключно поліцейськими функціями, зокрема у боротьбі з контрабандою фентанілу та інших наркотиків.

Директива офіційно відкриває шлях для проведення прямих військових операцій у морі та на іноземній території проти картелів.

За словами джерел, військове командування США вже розробляє варіанти дій, як саме збройні сили можуть діяти проти цих груп.

Однак залучення армії до боротьби з незаконною торгівлею наркотиками порушує юридичні питання, зокрема: чи може вважатися “вбивством” ситуація, коли американські військові вб’ють цивільну особу (навіть злочинця), яка не становить безпосередньої загрози, поза межами збройного конфлікту, санкціонованого Конгресом.