Трамп поручил Пентагону готовить удары по наркокартелям в Латинской Америке, - NYT

Как отмечает издание, это решение - самый агрессивный шаг администрации Трампа в ее усиливающейся кампании против наркокартелей.

Оно свидетельствует о готовности американского лидера привлекать армию для выполнения задач, которые ранее считались исключительно полицейскими функциями, в частности в борьбе с контрабандой фентанила и других наркотиков.

Директива официально открывает путь для проведения прямых военных операций в море и на иностранной территории против картелей.

По словам источников, военное командование США уже разрабатывает варианты действий, как именно вооруженные силы могут действовать против этих групп.

Однако привлечение армии к борьбе с незаконной торговлей наркотиками поднимает юридические вопросы, в частности: может ли считаться "убийством" ситуация, когда американские военные убьют гражданское лицо (даже преступника), которое не представляет непосредственной угрозы, вне вооруженного конфликта, санкционированного Конгрессом.