Трамп допустив скорочення допомоги Україні, коли прийде до влади в США

В інтерв'ю "Meet the Press" Трамп сказав, що активно намагається закінчити війну, "якщо зможе". Він додав, що Україна, "можливо", може очікувати, що вона не отримає стільки ж військової допомоги від США, коли він повернеться до влади.

Водночас політик не став брати на себе зобов'язання щодо збереження США в НАТО. Проте підкреслив, що він збереже роль Америки в НАТО, якщо учасники "будуть платити за своїми рахунками"