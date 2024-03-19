Трамп заявив, що не виводитиме США з НАТО у разі перемоги на виборах, але є умова

У разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах Сполучені Штати Америки не вийдуть з НАТО та прийдуть на допомогу країнам у разі нападу. Однак тільки якщо ЄС почне "грати чесно" і платити внески.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як повідомляє видання, Трамп підтвердив свою відданість Альянсу, але застеріг європейські країни від "зловживання" американською підтримкою.

"НАТО має ставитися до США справедливо, тому що якби не Сполучені Штати, НАТО буквально не існувало б", - сказав він.

На запитання, чи прийдуть США за його президентства на допомогу країнам НАТО, якщо зазнають нападу, Трамп відповів ствердно.

"Так. Але ви знаєте, Сполучені Штати повинні платити свою справедливу частку, а не справедливу частку всіх інших", - зазначив кандида у президенти США.

За його словами, НАТО важливіший для європейських країн.

"У нас є океан між деякими проблемами… у нас є великий та красивий океан. (НАТО - ред.) важливіший для (європейських країн - ред.), вони скористаються перевагами", - додав Трамп.

Також на питання, чи буде Америка поруч із союзниками, якщо європейські країни "почнуть грати чесно", він відповів: "Так, на 100 відсотків".

У Європі закликають готуватися до виходу США з НАТО після повернення Трампа

Дипломати країн-членів НАТО вважають, що Європі потрібно готуватися до можливого виходу США з Альянсу у разі повернення Дональда Трампа в Білий дім.

Перспектива повернення Трампа до влади після виборів в США викликає занепокоєння в Європі щодо продовження американської підтримки України та союзників по НАТО.

Як йдеться у публікації The Telegraph, дипломати в країнах НАТО вважають, що європейським столицям необхідно підготувати план та переглянути свій поточний оборонний потенціал.

Один європейський дипломат сказав The Telegraph, що скандальні заяви Трампа, зокрема про відмову допомагати союзникам у випадку нападу РФ, викликають "занепокоєння".

"Ніхто не знає, що він збирається робити далі", - сказав дипломат, додавши, що країни НАТО повинні розробити сценарій для послаблення залежності альянсу від США.

Дипломат з іншої країни НАТО заявив, що таким країнам, як Британія, слід ще більше керувати європейською безпекою, оскільки можливий вихід США з НАТО створить "величезну прогалину".

Третій дипломат, з яким поспілкувався The Telegraph, побачив позитив в побоюванні виходу США з НАТО. На його думку, така невизначеність змусить європейські країни "більше думати про власне оборонне планування - адекватне воно чи ні?".

Вибори в США

У листопаді цього року в США відбудуться президентські вибори. За посаду президента найімовірніше будуть змагатися чинний президент Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп. Останній став єдиним кандидатом від Республіканської партії за результатом праймеріз.

Більше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США".