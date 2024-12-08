Трамп допустил сокращение помощи Украине, когда придет к власти в США

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет пытаться закончить войну России против Украины. Однако он отметил, что, возможно, после его прихода к власти Украина будет получать меньше помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
В интервью Meet the Press Трамп сказал, что активно пытается закончить войну, "если сможет". Он добавил, что Украина, "возможно", может ожидать, что она не получит столько же военной помощи от США, когда он вернется к власти.
В то же время, политик не стал брать на себя обязательства по сохранению США в НАТО - европейском военном союзе, который является оплотом против России со времен Второй мировой войны.
Однако Трамп подчеркнул, что он сохранит роль Америки в НАТО, если участники "будут платить по своим счетам"
Заметим, что еще до проведения выборов Трамп заявлял, что в случае победы Соединенные Штаты Америки не выйдут из НАТО и, более того, придут на помощь странам в случае нападения.
Однако он отметил, что для этого ЕС должен "играть честно" и платить взносы. Детальнее о позиции Трампа можно узнать в материале РБК-Украина.
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