Трамп допустив, що дасть Путіну дедлайн для погодження припинення вогню з Україною

Так американський лідер відповів на запитання представників ЗМІ щодо можливого часового терміну, за який Путін мав би погодитися на припинення атак в рамках спроб Трампа покласти край російсько-українській війні.

Разом з тим президент Штатів вислови упевненість, що домовленості таки буде досягнуто.

"Не було крайнього терміну. Але я думаю, що ми будемо мати один", - відповів він стосовно дедлайну.

За словами Трампа, "вони зараз дуже стараються, як ви, мабуть, бачили обох, але я думаю, що ми це зробимо досить скоро".

Також американський президент заперечив твердження, що Путін у нещодавній телефонній бесіді з ним відхилив пропозицію Вашингтона, погоджену раніше з Києвом, стосовно 30-денного припинення вогню на усьому театрі воєнних дій між Україною та РФ.

Трамп заявив, що російський диктатор "нічого не відхиляв". Та додав, що щодо Росії діють "дуже багато санкцій, мабуть, у них більше санкцій, ніж у будь-кого".

Перед тим 21 березня у Білому домі президент США висловив упевненість, що війна РФ проти України неминуче закінчиться, незважаючи на те, що Путін ще не погодився на пропозицію про припинення вогню, частково узгоджену США.

"Сьогодні у нас було кілька хороших розмов, і, можливо, ми зможемо якомога швидше припинити марш смерті, - сказав Трамп журналістам.

NBC News звертає увагу, що лишається незрозумілим, які саме розмови мав на увазі президент Штатів, але раніше цього тижня він спілкувався як з Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським.