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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Трамп допустив можливість виходу США з переговорів щодо війни в Україні, назвав умову

Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент США Дональд Трамп, після телефонного дзвінка російському диктатору Володимиру Путіну та українському колезі Володимиру Зеленському, натякнув на можливість виходу Вашингтона з переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа, якого цитує CNN.

За словами Трампа, під час розмови з Путіним, він запитав останнього: "Коли ми закінчимо це кровопролиття (війну в Україні, - ред.), цю криваву баню?" 

Зокрема додав, що Штати можуть "відійти" від переговорів, якщо Білий дім вважатиме, що не може допомогти, оскільки в питанні врегулювання повномасштабної війни задіяні "дуже великі его". 

"Кажу вам, задіяні великі его, але я думаю, що щось станеться. А якщо цього не станеться, я просто відступлю, а їм доведеться продовжувати", - заявив президент. 

Відповідаючи на питання журналістів про те, чи просив він про зустріч з російським диктатором під час розмови, американський лідер заявив, що вони порушували це питання. 

Дзвінок Трампа Путіну та Зеленському

Вчора, 19 травня, Трамп провів телефонну розмову з Путіним, а також двічі зв’язався з Зеленським.

Як повідомили ЗМІ, спочатку голова Білого дому зателефонував президенту України, після чого відбулася його розмова з Путіним, а згодом він ще раз провів розмову з українським лідером.

Після спілкування з диктатором Трамп наголосив, що Росія та Україна повинні без зволікань розпочати переговорний процес, аби домовитися про припинення бойових дій та завершення збройного конфлікту.

Більше подробиць про зміст телефонної розмови Трампа з Путіним - у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиБілий дімДональд Трамп