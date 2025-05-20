Трамп допустив можливість виходу США з переговорів щодо війни в Україні, назвав умову

За словами Трампа, під час розмови з Путіним, він запитав останнього: "Коли ми закінчимо це кровопролиття (війну в Україні, - ред.), цю криваву баню?"

Зокрема додав, що Штати можуть "відійти" від переговорів, якщо Білий дім вважатиме, що не може допомогти, оскільки в питанні врегулювання повномасштабної війни задіяні "дуже великі его".

"Кажу вам, задіяні великі его, але я думаю, що щось станеться. А якщо цього не станеться, я просто відступлю, а їм доведеться продовжувати", - заявив президент.

Відповідаючи на питання журналістів про те, чи просив він про зустріч з російським диктатором під час розмови, американський лідер заявив, що вони порушували це питання.