Трамп допустив можливість виходу США з переговорів щодо війни в Україні, назвав умову

Президент США Дональд Трамп, після телефонного дзвінка російському диктатору Володимиру Путіну та українському колезі Володимиру Зеленському, натякнув на можливість виходу Вашингтона з переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа, якого цитує CNN.
За словами Трампа, під час розмови з Путіним, він запитав останнього: "Коли ми закінчимо це кровопролиття (війну в Україні, - ред.), цю криваву баню?"
Зокрема додав, що Штати можуть "відійти" від переговорів, якщо Білий дім вважатиме, що не може допомогти, оскільки в питанні врегулювання повномасштабної війни задіяні "дуже великі его".
"Кажу вам, задіяні великі его, але я думаю, що щось станеться. А якщо цього не станеться, я просто відступлю, а їм доведеться продовжувати", - заявив президент.
Відповідаючи на питання журналістів про те, чи просив він про зустріч з російським диктатором під час розмови, американський лідер заявив, що вони порушували це питання.
Вчора, 19 травня, Трамп провів телефонну розмову з Путіним, а також двічі зв’язався з Зеленським.
Як повідомили ЗМІ, спочатку голова Білого дому зателефонував президенту України, після чого відбулася його розмова з Путіним, а згодом він ще раз провів розмову з українським лідером.
Після спілкування з диктатором Трамп наголосив, що Росія та Україна повинні без зволікань розпочати переговорний процес, аби домовитися про припинення бойових дій та завершення збройного конфлікту.
Більше подробиць про зміст телефонної розмови Трампа з Путіним - у матеріалі РБК-Україна.
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