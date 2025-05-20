Трамп допустил возможность выхода США из переговоров по войне в Украине, назвал условие

По словам Трампа, во время разговора с Путиным, он спросил последнего: "Когда мы закончим это кровопролитие (войну в Украине, - ред.), эту кровавую баню?"

В частности добавил, что Штаты могут "отойти" от переговоров, если Белый дом посчитает, что не может помочь, поскольку в вопросе урегулирования полномасштабной войны задействованы "очень большие эго".

"Говорю вам, задействованы большие эго, но я думаю, что что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, а им придется продолжать", - заявил президент.

Отвечая на вопрос журналистов о том, просил ли он о встрече с российским диктатором во время разговора, американский лидер заявил, что они поднимали этот вопрос.