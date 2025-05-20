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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Трамп допустил возможность выхода США из переговоров по войне в Украине, назвал условие

Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент США Дональд Трамп, после телефонного звонка российскому диктатору Владимиру Путину и украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, намекнул на возможность выхода Вашингтона из переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа, которого цитирует CNN.

По словам Трампа, во время разговора с Путиным, он спросил последнего: "Когда мы закончим это кровопролитие (войну в Украине, - ред.), эту кровавую баню?"

В частности добавил, что Штаты могут "отойти" от переговоров, если Белый дом посчитает, что не может помочь, поскольку в вопросе урегулирования полномасштабной войны задействованы "очень большие эго".

"Говорю вам, задействованы большие эго, но я думаю, что что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, а им придется продолжать", - заявил президент.

Отвечая на вопрос журналистов о том, просил ли он о встрече с российским диктатором во время разговора, американский лидер заявил, что они поднимали этот вопрос.

 

Звонок Трампа Путину и Зеленскому

Вчера, 19 мая, Трамп провел телефонный разговор с Путиным, а также дважды связался с Зеленским.

Как сообщили СМИ, сначала глава Белого дома позвонил президенту Украины, после чего состоялся его разговор с Путиным, а затем он еще раз провел разговор с украинским лидером.

После общения с диктатором Трамп подчеркнул, что Россия и Украина должны без промедлений начать переговорный процесс, чтобы договориться о прекращении боевых действий и завершении вооруженного конфликта.

Больше подробностей о содержании телефонного разговора Трампа с Путиным - в материале РБК-Украина.

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