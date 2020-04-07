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Трамп допустил сокращение добычи нефти со стороны США

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 09:21
Трамп допустил сокращение добычи нефти со стороны США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com)

ОПЕК+ возможно сократят объемы добычи нефти, поскольку на рынке нет спроса на сырье

Президент США Дональд Трамп может сократить объемы добычи нефти, если ОПЕК+ придет к такому решению. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Белого дома.

Трамп ответил на вопрос одного из журналистов о том, попросит ли Вашингтон производителей нефти сократить добычу.

"Я не знаю. Это решение, которое мы должны принять. Возможно, мы примем его, возможно, нет", - сказал президент.

Также он добавил, что скорее всего ОПЕК+ и другие стороны автоматически сократят объемы добычи нефти, поскольку на рынке нет спроса на сырье.

Как сообщается, обвал цен на нефть произошел после развала сделки ОПЕК+, когда Саудовская Аравия предложила снизить объемы добываемой нефти к уже существующему сокращению, но Россия отказалась. В результате 1 апреля сделка перестала действовать, а в конце марта торговалась ниже 22 долларов.

Напомним, президент США Дональд Трамп может ввести пошлину на импорт сырой нефти. В пятницу Трамп встречался с представителями нефтедобывающих компаний, ряд которых был вынужден приостановить работу из-за резкого падения цен, поскольку добыча сланцевой нефти является нерентабельным.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикинефтьДональд Трамп
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