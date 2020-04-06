Трамп пригрозил ввести пошлину на импорт нефти

Фото: Дональд Трамп (flickr.com)

США могут ввести пошлину на импорт, чтобы защитить американскую нефтяную отрасль от резкого обвала цен

Президент США Дональд Трамп может ввести пошлину на импорт сырой нефти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на “Голос Америки”.

Как сообщается, в пятницу Трамп встречался с представителями нефтедобывающих компаний, ряд которых был вынужден приостановить работу из-за резкого падения цен, поскольку добыча сланцевой нефти является нерентабельным.

В результате чего, он заявил, что Соединенные Штаты могут ввести пошлину на импорт, чтобы защитить американскую нефтяную отрасль от резкого обвала цен на мировом рынке в случае, если Россия и Саудовская Аравия в ближайшее время не договорятся о сокращении объемов добычи нефти.

Представители нефтеперерабатывающего бизнеса написали Трампу письмо с просьбой не вводить пошлины, поскольку его введение приведет в частности к росту цен на бензин.

Как отмечается, США импортируют нефть как из Саудовской Аравии, так и из России.

Напомним, американские производители нефти начали лоббистскую кампанию за введение санкций против Саудовской Аравии и России, призывая их снизить производство сырья. В США заявили, что производить сланцевую нефть нерентабельно при ценах ниже 50 долларов за баррель.