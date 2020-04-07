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Трамп допустив скорочення видобутку нафти з боку США

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 09:21
Трамп допустив скорочення видобутку нафти з боку США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com)

ОПЕК+ можливо скоротять обсяги видобутку нафти, оскільки на ринку немає попиту на сировину

Президент США Дональд Трамп може скоротити обсяги видобутку нафти, якщо ОПЕК+ прийде до такого рішення. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на прес-службу Білого дому.

Трамп відповів на запитання одного з журналістів про те, чи попросить Вашингтон виробників нафти скоротити видобуток.

"Я не знаю. Це рішення, яке ми повинні прийняти. Можливо, ми приймемо його, можливо, ні", - сказав президент.

Також він додав, що швидше за все ОПЕК+ та інші сторони автоматично скоротять обсяги видобутку нафти, оскільки на ринку немає попиту на сировину.

Як повідомляється, обвал цін на нафту стався після розвалу угоди ОПЕК+, коли Саудівська Аравія запропонувала знизити обсяги видобутої нафти до вже існуючого скорочення, але Росія відмовилася. В результаті 1 квітня угода перестала діяти, а в кінці березня торгувалася нижче 22 доларів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп може ввести мито на імпорт сирої нафти. У п'ятницю Трамп зустрічався з представниками нафтовидобувних компаній, низка яких була змушена призупинити роботу через різке падіння цін, оскільки видобуток сланцевої нафти є нерентабельним.

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Новини України Сполучені Штати АмерикинефтьДональд Трамп
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