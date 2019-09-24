Трамп допустил публикацию стенограммы разговора с Зеленским в СМИ

Президент США Дональд Трамп допустил возможность публикации стенограммы его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в средствах массовой информации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Об этом заявил Трамп на Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам президента США, разговор прошел без каких-либо проблем.

"Когда вы увидите разговор, когда вы увидите стенограмму разговора, которую, как я полагаю, вы увидите в какой-то момент, вы поймете. Этот звонок был идеальным. Он не мог быть лучше", - сообщил Трамп.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Дональд Трамп планировал рассмотреть возможность публикации стенограммы разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, в США разгорелся скандал с возможным давлением Дональда Трампа на Владимира Зеленского. В частности, сообщается, что президент США требовал от Зеленского возобновления расследования в отношении сына главного конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена Хантера. Позже Трамп признал, что обсуждал с Зеленским коррупцию и упоминал Байдена.