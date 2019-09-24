Трамп допустив публікацію стенограми розмови із Зеленським у ЗМІ

Президент США Дональд Трамп допустив можливість публікації стенограми його розмови з президентом України Володимиром Зеленським в засобах масової інформації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Про це заявив Трамп на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку. За словами президента США, розмова пройшла без будь-яких проблем.

"Коли ви побачите розмову, коли ви побачите стенограму розмови, яку, як я вважаю, ви побачите в якийсь момент, ви зрозумієте. Цей дзвінок був ідеальним. Він не міг бути кращим", - повідомив Трамп.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Дональд Трамп планував розглянути можливість публікації стенограми розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, в США розгорівся скандал з можливим тиском Дональда Трампа на Володимира Зеленського. Зокрема, повідомляється, що президент США вимагав від Зеленського поновлення розслідування щодо сина головного конкурента Трампа на майбутніх виборах Джо Байдена Хантера. Пізніше Трамп визнав, що обговорював з Зеленським корупцію і згадував Байдена.