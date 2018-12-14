Трамп допускает скорое заключение торгового соглашения с Китаем

Фото: Дональд Трамп (twitter.com)

В Китае заявили о замедлении роста экономики в связи с торговой войной США и КНР

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Штаты и Китай вскоре могут заключить крупное и всеобъемлющее торговое соглашение. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter главы США.

Трамп отметил, что в Китае заявили о замедлении роста экономики в связи с торговой войной США и КНР.

"Китай только что объявил, что экономика там растет намного медленнее, чем ожидалось, из-за нашей торговой войны с ними. Они приостановили повышение тарифов для США. У США все очень хорошо. Китай хочет заключить крупную и очень всеобъемлющую сделку. Это может произойти и довольно скоро!" - подчеркнул американский президент.

Напомним, 11 декабря Трамп заявил об очень продуктивных торговых переговорах Соединенных Штатов Америки и Китая. Он также анонсировал важные новости по переговорам.

"Очень продуктивные разговоры продолжаются с Китаем! Следите за важными объявлениями!" – подчеркивал глава США.

В тот же день издание The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме писало, что администрация президента США Дональда Трампа может на этой неделе ввести ограничительные меры, направленные против Китая.

Как писало РБК-Украина ранее, Министерство коммерции Китая сообщило, что конечной целью китайско-американских торговых переговоров является отмена всех пошлин.