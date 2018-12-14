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Трамп допускає швидке укладення торгівельної угоди з Китаєм

Новини » Економіка    14.12.2018 - 18:55
Трамп допускає швидке укладення торгівельної угоди з Китаєм
Фото: Дональд Трамп (twitter.com)

У Китаї заявили про уповільнення зростання економіки у зв'язку з торговельною війною США і КНР

Глава Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Штати і Китай незабаром можуть укласти велику і всеосяжну торгову угоду. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави США.

Трамп зазначив, що в Китаї заявили про уповільнення зростання економіки у зв'язку з торговельною війною США і КНР.

Трамп допускає швидке укладення торгівельної угоди з Китаєм

"Китай щойно оголосив, що економіка там росте набагато повільніше, ніж очікувалося, через нашу торгову війну з ними. Вони призупинили підвищення тарифів для США. У США все дуже добре. Китай хоче укласти велику і дуже всеосяжну угоду. Це може статися і досить скоро!" - підкреслив американський президент.

Нагадаємо, 11 грудня Трамп заявив про дуже продуктивні торгівельні переговори Сполучених Штатів Америки і Китаю. Він також анонсував важливі новини по переговорам.

"Дуже продуктивні розмови тривають із Китаєм! Слідкуйте за важливими оголошеннями!" - підкреслював глава США.

У той же день видання The Washington Post з посиланням на джерела в Білому домі писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа може на цьому тижні ввести обмежувальні заходи, спрямовані проти Китаю.

Як писало РБК-Україна раніше, Міністерство комерції Китаю повідомило, що кінцевою метою китайсько-американських торгових переговорів є скасування усіх мит.

Уряд КНР значно знизить мита на автомобілі з США Трамп заявив про дуже продуктивні торгівельні переговори з Китаєм
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