Трамп допускає швидке укладення торгівельної угоди з Китаєм

У Китаї заявили про уповільнення зростання економіки у зв'язку з торговельною війною США і КНР
Глава Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Штати і Китай незабаром можуть укласти велику і всеосяжну торгову угоду. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави США.
Трамп зазначив, що в Китаї заявили про уповільнення зростання економіки у зв'язку з торговельною війною США і КНР.
"Китай щойно оголосив, що економіка там росте набагато повільніше, ніж очікувалося, через нашу торгову війну з ними. Вони призупинили підвищення тарифів для США. У США все дуже добре. Китай хоче укласти велику і дуже всеосяжну угоду. Це може статися і досить скоро!" - підкреслив американський президент.
Нагадаємо, 11 грудня Трамп заявив про дуже продуктивні торгівельні переговори Сполучених Штатів Америки і Китаю. Він також анонсував важливі новини по переговорам.
"Дуже продуктивні розмови тривають із Китаєм! Слідкуйте за важливими оголошеннями!" - підкреслював глава США.
У той же день видання The Washington Post з посиланням на джерела в Білому домі писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа може на цьому тижні ввести обмежувальні заходи, спрямовані проти Китаю.
Як писало РБК-Україна раніше, Міністерство комерції Китаю повідомило, що кінцевою метою китайсько-американських торгових переговорів є скасування усіх мит.