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США планируют ввести меры, направленные против Китая, - WP

Новости » Политика    11.12.2018 - 20:57
США планируют ввести меры, направленные против Китая, - WP
Фото: Белый дом (Pixabay.com)

Меры связаны с "кибератаками КНР и кражей объектов интеллектуальной собственности"

Администрация президента США Дональда Трампа может на этой неделе ввести ограничительные меры, направленные против Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

По словам источника в Белом доме, ограничения связаны с "кибератаками Китая и кражей объектов интеллектуальной собственности". В частности, США могут ввести санкции против Китая и обвинить китайских хакеров в совершении киберпреступлений.

Ведомства США выступят с осуждением действий КНР и примут соответствующие меры в связи с тем, что Китай якобы занимается экономическим шпионажем, пишет издание. Газета пишет, что среди них будет министерство юстиции, которое предъявит обвинения хакерам, предположительно работающим на разведывательную службу Китая и принимавшим участие в кампании, направленной против компьютерных сетей США.

Также администрация Трампа планирует рассекретить разведданные, касающиеся приписываемых Китаю хакерских атак в 2014 году, и ввести санкции против тех, кто ответственен за них. По данным источников газеты , список ограничительных мер правительства этим не исчерпывается.

Напомним, ранее Министерство обороны Соединенных Штатов Америки обнародовало свою первую стратегию кибербезопасности при администрации Трампа, назвав Россию и Китай главными угрозами для США в киберпространстве.

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