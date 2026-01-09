Трамп допускає "повернення" Гренландії навіть ціною розпаду НАТО, - NYT

У розгорнутому інтерв'ю виданню Дональд Трамп обговорив своє бачення ролі США у світі, свою владу і плани щодо Гренландії, Венесуели та НАТО.

На запитання, що для нього важливіше - повернення Гренландії чи збереження НАТО, Трамп не відповів прямо.

"Вибір може бути. Трансатлантичний альянс по суті не приносить користі без Сполучених Штатів у його основі", - підкреслив Трамп.

Щодо Гренландії глава США також зазначив, що власність дає більше можливостей.

"Власність дуже важлива. Власність дає те, чого не можна отримати через оренду чи договір. Власність дає елементи, які не отримаєш підписавши документ", - сказав він про Гренландію, яка контролюється Данією, союзником НАТО.

Президент також прокоментував глобальні військові операції та свою свободу ухвалювати рішення.

"Моя власна мораль. Мій власний розум. Це єдине, що може мене зупинити", - заявив Трамп.

Також президент США додав, що міжнародне право не обмежує його.

"Мені не потрібне міжнародне право. Я не хочу завдавати людям шкоди", - сказав він.

Трамп також висловив упевненість у своїй ролі в НАТО і впливі на світові справи.

"Я дуже лояльний до Європи. Якби не я, Росія вже б мала всю Україну", - наголосив Трамп.

Щодо Венесуели, президент заявив, що час покаже, натякаючи, що США можуть довго контролювати уряд і нафтові ресурси країни.

Що ще відомо про Трампа і що він говорив

Протягом року сім'я Трампа активно займалася міжнародним бізнесом, що спричинило питання про можливий конфлікт інтересів.

Президент неодноразово захищав ці дії та власну підтримку криптовалютної індустрії, наголошуючи на економічній вигоді для США.

Його коментарі щодо Гренландії та НАТО відображають давню позицію щодо сильного глобального лідерства Америки, а висловлювання про "необмежену владу" та власну мораль продовжують лінію політики, яка відкидає традиційні міжнародні обмеження на дії США.

Трамп також торкався теми помилувань відомих осіб, заявивши, що не планує помилувати фігурантів резонансних справ, і підтвердив, що його адміністрація готова застосувати військову силу всередині країни за потреби, повторюючи ідеї закону про повстання та федералізацію Національної гвардії.