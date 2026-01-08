Соратники Трампа в Конгресі розкритикували його зазіхання на Гренландію
Деякі республіканці в Конгресі США розкритикували наміри президента Дональда Трампа щодо Гренландії. Вони не підтримують навіть натяки на застосування сили для контролю над островом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи у соцмережі X та заяви на телеканалах.
Сенатор-республіканець Джон Кертіс наголосив, що адміністрації Трампа варто зупинитися з погрозами щодо Гренландії.
"Зміцнення нашого партнерства з Данією та Гренландією та співпраця з нашими союзниками для забезпечення безпеки Арктики відповідає національним інтересам Америки. Військова сила є недоречною, не потрібною, і я не підтримуватиму це. Крапка", - написав політик.
Критику на адресу адміністрації Трампа також висловили інші республіканці.
Зокрема, конгресмен від Республіканської партії Дон Бейкон наголосив, що Гренландія є сильним союзником НАТО, який готовий співпрацювати зі США у будівництві більшої кількості американських баз та укладанні угод про видобуток корисних копалин.
"Більшість жителів Гренландії хочуть залишитися незалежними, а Данія та НАТО забезпечать захист. Такий підхід є принизливим, породжує недовіру та не має жодних переваг", - сказав він.
Скептично щодо заяв про Гренландію висловився й сенатор-республіканець Том Тілліс.
Під час виступу в Сенаті він заявив, що втомився від "дурних ідей" і хотів би бачити поруч із Трампом людей, здатних давати зважені поради, аби президент залишив після себе позитивний спадок.
За словами Тілліса, ситуація довкола Гренландії відволікає від реальних досягнень Трампа, а ті, хто просував цю ідею, мали б понести відповідальність і втратити свої посади.
Довідка: Гренландія - це найбільший острів у світі та автономна територія Данії з великими запасами корисних копалин і нафти, а також стратегічними обʼєктами, зокрема, американськими.
Трамп хоче захопити Гренландію
Нагадаємо, раніше Трамп неодноразово публічно заявляв про наміри контролювати Гренландію. Проте напруженість навколо острова посилилася після успішної операції американського спецназу у Венесуелі на початку січня 2026 року, під час якої було захоплено диктатора Ніколаса Мадуро.
Після цього Трамп знову підняв питання про перехід Гренландії під контроль США, назвавши острів стратегічно важливим для безпеки Західної півкулі.
Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент і його радники обговорюють різні варіанти придбання Гренландії, і що "залучення американських Збройних сил завжди залишається одним із можливих сценаріїв".
Водночас державний секретар США Марко Рубіо виключив можливість військового вторгнення Сполучених Штатів до Гренландії за сценарієм Венесуели.
Як повідомляє Politico, європейські уряди почали серйозно усвідомлювати загрозу, яку становлять наміри американського президента щодо Гренландії. Європа шукає шляхи, щоб захистити острів від можливого захоплення Трампом.
Детальніше про те, навіщо Трамп зазіхає на Гренландію та чим нова авантюра С загрожує світу й Україні, - читайте у матеріалі РБК-Україна.