Трамп домігся свого? Десятки країн готові обговорювати мита зі США

"Факт у тому, що країни зляться і відповідають заходами у відповідь - і, до речі, йдуть на переговори. Я отримав звіт від (торгового представника США - ред.) минулої ночі, в якому йдеться про те, що понад 50 країн звернулися до президента з пропозицією почати переговори", - сказав Хассетт.

Він також виступив на захист тарифів Трампа, спростувавши думки про те, що мита призведуть до збільшення витрат для американських споживачів.

Також Хассетт спростував інформацію про те, що тарифи є частиною стратегії Трампа з обвалу фінансових ринків з метою чинити тиск на Федеральну резервну систему (ФРС) США і змусити її знизити процентні ставки. Він додав, що жодного тиску на ФРС не буде. Хоча раніше в п'ятницю Трамп опублікував відео, в якому йшлося, що тарифи допоможуть домогтися від ФРС зниження ставки.