Трамп домігся свого? Десятки країн готові обговорювати мита зі США

Понад 50 країн звернулися до Білого дому з пропозицією почати торговельні переговори. Це сталося через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп оголосив взаємні мита.
Про це заявив директор Національної економічної ради США Кевін Хассетт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і ABC News.
"Факт у тому, що країни зляться і відповідають заходами у відповідь - і, до речі, йдуть на переговори. Я отримав звіт від (торгового представника США - ред.) минулої ночі, в якому йдеться про те, що понад 50 країн звернулися до президента з пропозицією почати переговори", - сказав Хассетт.
Він також виступив на захист тарифів Трампа, спростувавши думки про те, що мита призведуть до збільшення витрат для американських споживачів.
Також Хассетт спростував інформацію про те, що тарифи є частиною стратегії Трампа з обвалу фінансових ринків з метою чинити тиск на Федеральну резервну систему (ФРС) США і змусити її знизити процентні ставки. Він додав, що жодного тиску на ФРС не буде. Хоча раніше в п'ятницю Трамп опублікував відео, в якому йшлося, що тарифи допоможуть домогтися від ФРС зниження ставки.
Нагадаємо, що в середу 2 квітня Дональд Трамп оголосив мита практично проти всіх торгових партнерів США. Проти низки країн діє 10% мито (набуло чинності 5 квітня), проти близько 60 держав - вища ставка (набуде чинності 9 квітня).
Також ми писали, що за словами міністра торгівлі США, Вашингтон не збирається відкладати введення в дію нових тарифів, незважаючи на бажання низки країн переглянути ці мита.
Reuters писало сьогодні, що країни ЄС найближчими днями планують вжити контрзаходів проти мит США. Зокрема, Євросоюз може ввести у відповідь тарифи на весь американський імпорт.
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