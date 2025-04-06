Трамп добился своего? Десятки стран готовы обсуждать пошлины с США

"Факт в том, что страны злятся и отвечают мерами в ответ - и, кстати, идут на переговоры. Я получил отчет от (торгового представителя США - ред.) прошлой ночью, в котором говорится, что более 50 стран обратились к президенту с предложением начать переговоры", - сказал Хассетт.

Он также выступил в защиту тарифов Трампа, опровергнув мнения о том, что пошлины приведут к увеличению расходов для американских потребителей.

Также Хассетт опроверг информацию о том, что тарифы являются частью стратегии Трампа по обвалу финансовых рынков с целью оказать давление на Федеральную резервную систему (ФРС) США и заставить ее снизить процентные ставки. Он добавил, что никакого давления на ФРС не будет. Хотя ранее в пятницу Трамп опубликовал видео, в котором говорилось, что тарифы помогут добиться от ФРС снижения ставки.