Справу проти Трампа за скасування результатів виборів призупинено: названо причини

Окружна суддя США Таня Чуткан у Вашингтоні в середу, 13 грудня, призупинила слухання і майбутні терміни у цій справі. Призупинення буде діяти на період оскарження Трампом її попереднього рішення про відмову в імунітеті від судового переслідування за події, що відбулися під час його перебування на посаді президента.

Чуткан заявила, що це розпорядження було лише затримкою в графіку і що вона не скасовує усі дати. За її словами, залежно від того, як швидко питання імунітету буде вирішене судами вищих інстанцій, вона розгляне питання про те, чи відновити деякі зі встановлених нею термінів і дат, зокрема суд 4 березня 2024 року.

Окружний суддя також повідомила, що продовжить виконувати раніше видані нею накази "для захисту цілісності" справи, зокрема часткову заборону на публічні висловлювання Трампа про свідків і прокурорів, умови його досудового звільнення та захист доказів у цій справі.

Прокурори дали задню

Прокурори погодилися з тим, що апеляція щодо імунітету призупинить значну частину справи, але виступили проти повного її зупинення. За їх словами, на додаток до виконання деяких уже винесених ухвал, суддя Чуткан може продовжувати виносити рішення з певних питань, які вже були обговорені сторонами під час слухань. Суддя не торкнулася цього питання у своєму рішенні в середу.

Уряд заявив, що продовжить дотримуватися встановлених термінів, щоб судовий розгляд відбувся якомога швидше, якщо Трамп не зможе переконати вищі суди стати на його бік у питанні імунітету.

Наказ Чуткан з'явився в той час, коли офіс спеціального радника Джека Сміта наполягає на прискоренні розгляду справи про недоторканність. Прокурори попросили Апеляційний суд округу Колумбія розглянути апеляцію Трампа за прискореним графіком і водночас звернулися до Верховного суду США з проханням негайно розглянути це питання в обхід Окружного суду.

У середу команда захисту Трампа й офіс Сміта подали протилежні юридичні записки щодо того, що має зробити Окружний суд округу Колумбія. Адвокати Трампа протестували проти запропонованого урядом "поспішного" графіка, стверджуючи, що це зашкодить праву екс-президента на повне обговорення питання імунітету та підірве довіру громадськості до судів. Вони також скаржилися, що Сміт намагається зруйнувати плани на відпустку, порівнюючи його з персонажем доктора Сьюза Грінчем.

Прокурори заперечили, що громадськість дуже зацікавлена у швидкому вирішенні питання недоторканності та що адвокати й суди здатні вирішувати важливі конституційні питання у стислі терміни. Що стосується Різдва, вони написали, що швидкі і остаточні відповіді на "ці важливі юридичні питання мають пріоритет над особистими питаннями планування".

До 20 грудня Трамп має дати відповідь у Верховному суді на запит прокурорів про те, щоб суд негайно розглянув справу про боротьбу за імунітет.

Судові справи проти Трампа

Проти Дональда Трампа висунули понад 90 кримінальних звинувачень у кількох справах: щодо виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніель, спробі скасувати результати президентських виборів 2020 року, неправомірному розпорядженні секретною інформацією після того, як він залишив президентську посаду, а також інші звинувачення.

Днями спеціальний прокурор Джек Сміт звернувся до Верховного суду США, щоб вирішити, чи має Трамп імунітет від судового переслідування у процесі стосовно підривної діяльності на виборах 2020 року, розгляд якого наразі запланований на початок березня наступного року.

На початку грудня повідомлялося, що Трампа може бути притягнуто до громадянської відповідальності за дії учасників штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Докладніше про те, за що судять екс-президента США і чи збереже він шанси на вибори, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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