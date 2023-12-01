У США дозволили судити Трампа у справі про штурм Капітолію

Колишнього президента США Дональда Трампа може бути притягнуто до громадянської відповідальності за дії учасників штурму Капітолію 6 січня 2021 року. Таке рішення ухвалив сьогодні, 1 грудня, апеляційний суд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Так, колегія із трьох суддів ухвалила, що Трамп не застрахований "президентським імунітетом" від судового переслідування за ті заворушення.

Відповідне одностайне рішення федерального апеляційного суду у Вашингтоні ще може бути оскаржено.

У публікації зауважується, що це дає уявлення про те, як суд може розглядати аргумент Трампа про захист президентського імунітету від кримінального звинувачення за його спроби залишитися при владі після виборів 2020 року.

"Коли президент, обраний на перший термін, вирішує балотуватися на другий термін, його кампанія з переобрання не є офіційним президентським актом... Офіс президента як інститут не знає, хто його займе наступного разу", - заявив головний суддя Шрі Шрінівасан.

Що передувало

Два офіцери поліції Капітолія США та близько дюжини законодавців-демократів подали до суду на Трампа у 2021 році із заявою, що екс-президент потенційно спровокував заворушення 6 січня своїм зверненням до сторонників, що "вибори були вкрадені", і закликом марширувати до Капітолія та "пекельно битися".

Позивачі подали до суду на підставі закону, ухваленого близько 150 років тому. Він забороняє застосування сили, погроз або залякування з метою завадити держпосадовцям виконувати свої обов'язки та дозволяє будь-кому, хто постраждав внаслідок таких дій, стягувати збитки.

На переконання позивачів, Трамп порушив закон, розроблений для боротьби з насильством у "Ку-клукс-клані" після Громадянської війни, вступивши в змову з членами украй правих угруповань, щоб перешкодити законодавцям підтвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах.

Трамп може переконати суддю у своєму "імунітеті"

Апеляційний суд ясно дав зрозуміти, що сьогоднішнє рішення було лише попереднім. Відповідно, Трамп все ще може подати факти до суду, щоб переконати суддю в тому, що президентський імунітет поширюється на будь-яку конкретну його дію чи заяву.

Проте зазначається, що Трамп не застрахований заздалегідь від необхідності захищатись у позові, як він стверджував раніше.

У публікації також звертається увага, що це рішення апеляційного суду вплине на іншу справу, в якій ще 8 поліцейських Капітолію подають до суду на Трампа через травми, отримані ними під час заворушень. При цьому екс-президент, ймовірно, попросить розглянути справу в окрузі Колумбія, а згодом у Верховному суді США.

Штурм Капітолія

Нагадаємо, 6 січня 2021 року прихильники Трампа увірвалися до Капітолія і влаштували там заворушення, внаслідок яких загинули 5 людей. Це сталося під час того, як Конгрес мав затвердити результати президентських виборів.

У липні цього року Міністерство юстиції США висунуло звинувачення екс-президенту Дональду Трампу у справі про штурм Капітолія.

У листопаді суд вирішив ув'язнити на 5 років колишнього співробітника Державного департаменту США, який брав участь у штурмі Капітолія.

Судові справи проти Трампа

Проти Трампа висунули понад 90 кримінальних звинувачень у кількох справах: щодо виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніель, підриву виборів 2020 року та неправомірному розпорядженню секретною інформацією після того, як він залишив посаду та не тільки.

Докладніше про те, за що судять екс-президента США і чи збереже він шанси на вибори, читайте у матеріалі РБК-Україна.