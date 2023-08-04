Три справи Трампа. За що судять екс-президента США та чи збереже він шанси на вибори

Колишньому президенту США Дональду Трампу обрали запобіжний захід у справі про спробу скасувати результати виборів-2020. Сам він провину не визнає і говорить про політичне переслідування, яке заважає вести президентську кампанію.

Справа №3

Цього тижня Дональду Трампу втретє за чотири місяці висунули кримінальні обвинувачення. Йдеться про спробу скасувати результати виборів-2020, на яких переміг Джо Байден.

Нагадаємо, поведінку чинного на той момент президента називають причиною штурму Капітолію, в ході якого загинули кілька осіб.

У вівторок, 1 серпня, його офіційно звинуватили у змові з метою обману США, фальсифікації показів свідків, змові проти прав американських громадян та спробі завадити розгляду.

Як ідеться в обвинувальному висновку, для скасування результатів виборів Дональд Трамп вступив у змову із шістьма особами - Руді Джуліані та іншими юристами, які працювали з ним над оскарженням виборів.

Обвинувачення вважає, що Трамп підштовхнув міністерство юстиції до заяви про фальсифікацію та вимагав від віце-президента Майка Пенса скасувати підсумки виборів. Після чого закликав прихильників підтримати його у Вашингтоні, що призвело до штурму Капітолію 6 січня 2021 року.

Цей обвинувальний висновок розпочав другу федеральну кримінальну справу проти Трампа, засідання щодо якої відбулося вчора, 3 серпня.

Як минув суд

На шляху до Вашингтона екс-президент повідомив у соцмережах, що прямує до суду, де його заарештують і притягнуть до відповідальності за нібито фейковими обвинуваченнями.

"Це велика честь, оскільки мене заарештують заради вас. Зробимо Америку великою знову!" - звернувся він до прихильників.

Проте представник Служби маршалів Бреді Маккаррон запевнив, що той має лише з'явитися до федерального суду і реального арешту не буде.

У переповненій судовій залі округу Колумбія Трамп провів близько 40 хвилин. За цей час йому зачитали обвинувачення та обрали запобіжний захід.

Як зазначила мирова суддя Моксила Упадхьяя, за різними пунктами йому може загрожувати від 5 до 20 років позбавлення волі:

змова з метою обману США - до 5 років в'язниці, 250 000 доларів штрафу (або все разом)

змова з метою завадити розгляду - до 20 років в'язниці, 250 000 доларів штрафу (або все разом)

перешкоджання офіційному розгляду - покарання таке, як і у пункті вище

змова проти прав людини - до 10 років в'язниці, 250 000 доларів штрафу (або все разом)

"Я невинний", - відповів на обвинувачення Трамп.

Федеральний прокурор Томас Віндом оголосив, що сторони дійшли згоди щодо запобіжного заходу: Трамп зобов'язаний не порушувати федеральні закони, підписати зобов'язання про явку і з'являтися до суду за викликом.

Також суддя попередила його, що за невиконання умов може видати ордер на арешт, після чого Трампа буде затримано як мінімум до наступного засідання. А у разі неявки до суду може бути нове кримінальне звинувачення.

Крім того, Трамп не має права спілкуватися із свідками без присутності адвоката. Заслухавши всі умови, він підписав потрібні документи.

Наступне слухання призначено на 28 серпня. Справу розглядатиме федеральна окружна суддя Таня Чуткан, а обвинуваченому дозволили не бути присутнім на засіданні, якщо його графік не дозволяє це зробити. Протягом семи днів адвокати мають повідомити, скільки часу їм треба для підготовки до процесу.

Також захист подав клопотання проти прискореного розгляду з урахуванням обсягу інформації, яку належить опрацювати. Суддя зобов'язала державу відреагувати на це прохання протягом п'яти днів.

Трамп скаржиться на політичне переслідування

Залишаючи Вашингтон, Трамп звинуватив президента США Джо Байдена в організації переслідування політичного опонента.

"Цього ніколи не мало статися в Америці. І ми не можемо дозволити цьому статися", - заявив він на злітній смузі аеропорту перед посадкою у свій приватний літак.

Він також зазначив, що у столиці "було більше бруду", ніж коли він був президентом.

"Це не те місце, яке я залишив", - сказав він і додав, що лідирує на попередніх виборах у Республіканській партії і нібито навіть "значно обходить Байдена" в опитуваннях.

Одразу після цього він повернувся до збирання коштів на президентську кампанію. Донорам розіслали листа, підписаного Еріком Трампом (сином), з наступним текстом:

"Мій батько був офіційно притягнутий до відповідальності прямо в логові звіра - болоті округу Колумбія - незважаючи на те, що він не скоїв жодних злочинів".

Адвокатка Аліна Хабба заявила, що перебування її підзахисного в суді відволікає Трампа від президентської кампанії, яка неформально вже стартувала. За її словами, американська влада "намагається стриножити особу, яка бореться за обрання президентом".

Її заяву підтримала член Палати представників, ультраправа республіканка та шанувальниця теорій змови Марджорі Тейлор Грін. Вона впевнена, що відбувається спроба втручання у вибори-2024, метою якої є кинути головного опонента Байдена за ґрати.

Примітно, що звинувачення у політичному переслідуванні, як правило, не виходять далі за табів республіканців і прихильників Трампа.

Ще дві справи Трампа

Крім спроби вплинути на вибори-2020 Трамп проходить обвинуваченим ще у двох справах.

Справа Стормі Деніелс. У 2016 році перед президентськими виборами адвокат Майкл Коен передав порноакторці Стормі Деніелс 130 000 доларів в обмін на мовчання про її роман із Трампом. Ці відомості у 2018 році опублікувала газета The Wall Street Journal.

Тоді Коена судили за порушення правил фінансування виборчої кампанії, розслідування проти Трампа не розпочиналося, оскільки на той момент він мав президентський імунітет.

Як вважає слідство, він відшкодував Коену витрачені на Деніелс гроші з виборчого фонду, оформивши їх як судові витрати. І сфальсифікував документи, що є кримінальним діянням. За версією екс-президента, історія з передачею грошей нібито була особистою ініціативою адвоката.

Проте 4 квітня Трампа звинуватили за 33 пунктами, після чого він став першим екс-президентом, якому інкримінували вчинення кримінального злочину. За кожним пунктом йому загрожує до чотирьох років в'язниці.

Наступне засідання у цій справі відбудеться 4 грудня.

Секретні матеріали. У серпні серпня 2022 року ФБР провело обшуки у резиденції Дональда Трампа. І вилучило 11 комплектів документів, зокрема під грифом "цілком секретно". Серед них був указ про помилування колишнього радника Роджера Стоуна, а також деякі дані про "президента Франції". Усі ці документи той виніс з Білого дому після свого президентського терміну.

Трамп називав обшуки необов'язковими та звинуватив Демократичну партію у використанні ФБР у якосты зброї, щоб не допустити його до виборів.

У червні його звинуватили за 38 пунктами. У тому числі за тими, що стосуються умисного зберігання секретних документів про національну безпеку. За версією слідства, у цих паперах містилися відомості про ядерні можливості США, а також про можливі уразливості в обороні.

Згідно із законом про шпигунство, за це Трампу може загрожувати до 20 років в'язниці. Судовий розгляд призначено на травень 2024-го.

Чи можуть обвинувачення завадити Трампу брати участь у виборах?

Дональд Трамп на сьогодні є фаворитом у кандидати від Республіканської партії на виборах-2024. Тому постає питання, чи може він теоретично зайняти Овальний кабінет, якщо його визнають винним.

Провідний експерт у галузі права, професор Каліфорнійського університету Річард Хасен вважає, що Трамп має всі шанси для цього.

"У Конституції дуже мало вимог для кандидата. Наприклад, вона не забороняє нікому, кому висунуто звинувачення, хто був засуджений або навіть відбуває тюремний термін, балотуватися на пост президента та перемагати на виборах", - цитує його CNN.

Водночас, Хасен не розуміє, як з юридичного боку ув'язнений може стати президентом. Можливо, якщо Трампу винесуть вирок до виборів, але він переможе, то зможе помилуватися себе.

"Поки про це складно говорити однозначно. Ймовірно, свій внесок доведеться зробити Верховному суду", - додав він, маючи на увазі апеляцію на вирок, після чого міністерство юстиції, яке є частиною виконавчої гілки та підвладне президенту, зможе закрити справу.

Адвокат Роберт Рей, який захищав Трампа під час першого судового розгляду у справі про імпічмент, ще в червні говорив про те, що після обрання той візьме мінюст під контроль і зможе завершити кримінальне переслідування.

При цьому у разі визнання винним на федеральному рівні або в Нью-Йорку Трамп не зможе голосувати на виборах доти, доки не відбуде покарання.

У будь-якому випадку зараз він говорить про готовність продовжити кампанію, навіть якщо суд визнає його винним за якоюсь із кримінальних справ.

Більш того, із нинішньої ситуації він хоче отримати максимум політичних балів. Зокрема, у зверненні до донорів він наголошує на нібито незаконності обвинувачень, за якими сумарно йому може загрожувати понад 560 років позбавлення волі.

Але далеко не факт, що ставка на це спрацює. Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, близько половини республіканського електорату не проголосує за Дональда Трампа, якщо його визнають винним. Але водночас три чверті вважають обвинувачення політично вмотивованими.