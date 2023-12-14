Дело против Трампа за отмену результатов выборов приостановлено: названы причины

Окружной судья США Таня Чуткан в Вашингтоне в среду, 13 декабря, приостановила слушания и будущие сроки по этому делу. Приостановка будет действовать на период обжалования Трампом ее предыдущего решения об отказе в иммунитете от судебного преследования за события, произошедшие во время его пребывания на посту президента.

Чуткан заявила, что это распоряжение было лишь задержкой в графике и что она не отменяет все даты. По ее словам, в зависимости от того, как быстро вопрос иммунитета будет решен судами высших инстанций, она рассмотрит вопрос о том, восстановить ли некоторые из установленных ею сроков и дат, в частности суд 4 марта 2024 года.

Окружной судья также сообщила, что продолжит выполнять ранее изданные ею приказы "для защиты целостности" дела, в том числе частичный запрет на публичные высказывания Трампа о свидетелях и прокурорах, условия его досудебного освобождения и защиту доказательств по этому делу.

Прокуроры дали заднюю

Прокуроры согласились с тем, что апелляция по иммунитету приостановит значительную часть дела, но выступили против полной его остановки. По их словам, в дополнение к выполнению некоторых уже вынесенных решений, судья Чуткан может продолжать выносить решения по определенным вопросам, которые уже были обсуждены сторонами во время слушаний. Судья не затронула этот вопрос в своем решении в среду.

Правительство заявило, что продолжит придерживаться установленных сроков, чтобы судебное разбирательство состоялось как можно скорее, если Трамп не сможет убедить высшие суды встать на его сторону в вопросе иммунитета.

Приказ Чуткана появился в то время, когда офис специального советника Джека Смита настаивает на ускорении рассмотрения дела о неприкосновенности. Прокуроры попросили Апелляционный суд округа Колумбия рассмотреть апелляцию Трампа по ускоренному графику и одновременно обратились в Верховный суд США с просьбой немедленно рассмотреть этот вопрос в обход Окружного суда.

В среду команда защиты Трампа и офис Смита подали противоположные юридические записки относительно того, что должен сделать Окружной суд округа Колумбия. Адвокаты Трампа протестовали против предложенного правительством "поспешного" графика, утверждая, что это помешает праву экс-президента на полное обсуждение вопроса иммунитета и подорвет доверие общественности к судам. Они также жаловались, что Смит пытается разрушить планы на отпуск, сравнивая его с персонажем доктора Сьюза Гринчем.

Прокуроры возразили, что общественность очень заинтересована в быстром решении вопроса неприкосновенности и что адвокаты и суды способны решать важные конституционные вопросы в сжатые сроки. Что касается Рождества, они написали, что быстрые и окончательные ответы на "эти важные юридические вопросы имеют приоритет над личными вопросами планирования".

До 20 декабря Трамп должен дать ответ в Верховном суде на запрос прокуроров о том, чтобы суд немедленно рассмотрел дело о борьбе за иммунитет.

Судебные дела против Трампа

Против Дональда Трампа выдвинули более 90 уголовных обвинений по нескольким делам: о выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дениэль, попытки отмены результатов президентских выборов 2020 года, неправомерном распоряжении секретной информацией после того, как он покинул президентских пост, а также другие обвинения.

На днях специальный прокурор Джек Смит обратился в Верховный суд США, чтобы решить, имеет ли Трамп иммунитет от судебного преследования в процессе о подрывной деятельности на выборах 2020 года, рассмотрение которого сейчас запланирован на начало марта следующего года.

В начале декабря сообщалось, что Трамп может быть привлечен к гражданской ответственности за действия участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Подробнее о том, за что судят экс-президента США и сохранит ли он шансы на выборы, читайте в материале РБК-Украина.

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